Uit Wuhan geëvacueerde Belgen geland op Melsbroek en in quarantaine geplaatst

In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Of er onder de twaalf Belgen die vanavond geland zijn, mensen zijn die met het virus besmet zijn, is nog niet duidelijk. Daarom worden ze nu ook in quarantaine geplaatst. In Duitsland zijn twee gevallen bekend van gerepatrieerde inwoners die bij aankomst besmet bleken te zijn.



De Belgen worden in elk geval verschillende keren getest. Vooraleer ze naar ons land overgebracht worden, moesten ze ook een medische controle ondergaan in Frankrijk. Ook in Wuhan werden ze overigens al twee keer getest. "Eerst door Franse medici en daarna nog eens kort door Chinese medici", vertelt Vervaeke.

Sommigen werden uitgebreider getest, omdat ze symptomen vertoonden die op het coronavirus zouden kunnen wijzen. "Zij werden in een aparte ruimte in het vliegtuig gezet. Wie zware symptomen vertoont, mocht zelfs niet mee met de vlucht, maar het is me niet duidelijk of er effectief mensen geweigerd zijn."

Bekijk de beelden die correspondente Leen Vervaeke maakte op de luchthaven van Wuhan: