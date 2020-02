Joachim Coens (CD&V) blijft hameren op regering mét N-VA: "Koen Geens moet proberen PS en N-VA aan zet te krijgen" 

Dat is logisch, zegt Coens vandaag in "De zevende dag". De gesprekken tussen de PS en de N-VA waren namelijk al ver gevorderd, zodat ze al "op technische basis" aan het discussiëren waren. En dat oversteeg de opdracht van de informateurs.

Die versie van de feiten komt niet overeen met de verklaringen van PS-voorzitter Paul Magnette, vorige maandag. "We hebben meer dan 30 vergaderingen gehad met de N-VA en we moeten tot de conclusie komen dat er absoluut geen akkoord is tussen de PS en de N-VA", zei hij. Coens is het daar niet mee eens: "Ondanks alle verklaringen, hebben we gezien dat er mogelijkheden zijn. Onze positie was om Magnette en De Wever (de voorzitter van de N-VA, red.) aan zet te krijgen."