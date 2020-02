Dronken bestuurder rijdt in op groep kinderen van zelfde familie in Australië: vier doden en één zwaargewonde 

De 29-jarige man reed 's ochtends met zijn pick-uptruck in op een groep wandelaars op Bettington Road in Oatlands, een voorstad van Sydney. De vier slachtoffers zijn tussen de 8 en 13 jaar oud. Het gaat om twee zussen, hun broer en een nichtje. Een vijfde kind, eveneens een familielid, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de politie wandelden de kinderen op het voetpad en week de bestuurder af van de rijweg. "Ik ben volledig lamgeslagen", zegt de vader aan de Australische media. "Al wat ik kan zeggen is: "alstublieft, autobestuurders, wees voorzichtig". Deze kinderen waren gewoon onschuldig aan het wandelen en aan het genieten van elkaars gezelschap. Vanochtend ben ik opgestaan en heb ik drie kinderen verloren."

De bestuurder, die niet gewond is, moest een ademtest afleggen en bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op te hebben. Hij moet later op de dag voor de rechtbank verschijnen voor 20 aanklachten, onder meer doodslag en roekeloos rijden.