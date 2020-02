Eerste dode door coronavirus buiten China, totale dodental gaat over de 300

De man van 44 stierf gisteren, nadat hij sinds 25 januari in quarantaine was geplaatst. Hij was naar de Filipijnen gereisd vanuit Wuhan, de Chinese stad waar de epidemie uitbrak. Wellicht was hij al besmet toen hij vertrok. Zijn reisgezel, een 38-jarige Chinese vrouw, is eveneens besmet en blijft in quarantaine op de Filipijnen. Beiden zijn tot nu toe de enige bevestigde gevallen in de Filipijnen.