"Voor mij was wel duidelijk dat men in het proces niet alleen euthanasie, maar vooral dat luik psychiatrie binnen de euthanasie eruit wou lichten. En dat is nu net zo onbegrijpelijk", zegt Thienpont. "Hoe werkt zo’n vraag? Mensen zijn vaak al jaren bezig met hun wens om te sterven. We hebben 3 à 4 zelfdodingen per dag in Vlaanderen, van wie 90 procent psychisch lijdt. Wat kunnen we doen door die suïcidegedachte te verleggen naar een euthanasievraag?"



"We zien ook dat mensen veel vroeger in hun proces komen. Ze willen een humaan perspectief als ze niet beter kunnen worden. Wij beluisteren hen en nemen hen au sérieux. Wat vaak helemaal niet gebeurt. Als je het perspectief kan geven dat euthanasie een mogelijkheid zou kunnen zijn, dan pas kan je weer gaan kijken of er ook nog perspectieven zijn binnen het leven."