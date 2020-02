Politie schiet vrouw neer die twee anderen met een mes had gestoken in Gent

De Gentse volksbuurt Brugse Poort werd vanmiddag opgeschrikt door een steekincident. Een vrouw - eerst was er sprake van een man - stak er twee andere mannen met een mes. De politie van Gent kwam ter plaatse en schoot de verdachte in haar hand.

Op ooggetuigenbeelden is te zien hoe een aantal agenten de vrouw vervolgens overmeesterde, terwijl de twee gewonde mannen waarmee zij het aan de stok had, nog in de buurt rondliepen. De vrouw die werd neergeschoten werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis.

Voorlopig is het onduidelijk waarom het drietal met elkaar in de clinch is geraakt. Het parket is een onderzoek gestart naar het steekincident en het optreden van de politie.