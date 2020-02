Bejubeld én verguisd: de index, die mee uw loon bepaalt, bestaat 100 jaar

De index is ontstaan in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, vertelt Scholliers. "De prijzen lagen toen 4, 5 of 6 keer hoger dan in 1914. En men zocht naar een meetinstrument om die inflatie te berekenen. In april 1919 verschijnt de eerste eenvoudige prijsindex en in januari 1920 de index zoals we die kennen."