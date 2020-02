Is "Kamp Waes" promofilm voor Special Forces? "Voor ons was dat de bedoeling", zegt baas elite-eenheid

Ook Raphaël Bechet, commandant van de Special Forces Group, volgt de reeks op de voet. "Ik kijk of de boodschap correct is, en tot nu toe ben ik zeer tevreden over de montage. Of het niet te veel een promofilmpje geworden is? Dat was ook de bedoeling. Onze deelname aan "Kamp Waes" was om de rekrutering te stimuleren, voor de eenheid zelf maar ook voor Defensie", vertelt hij in "De zevende dag".