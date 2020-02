Politie massaal uitgerukt voor knokpartij tussen Club Brugge- en Antwerp-hooligans in Wommelgem

"Deze informatie was ons ter ore gekomen", zegt Willem Migom van de politie van Antwerpen. "Daardoor konden wij snel en massaal ter plaatse zijn en heeft de vechtpartij maar heel kort geduurd."

Eén gewonde, die rake klappen had geïncasseerd, is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Voor het overige zijn alle andere hooligans naar het politiekantoor aan de Noorderlaan in Antwerpen gebracht. "Daar zal hun betrokkenheid worden uitgeklaard en zullen de omstandigheden worden onderzocht", zegt politiewoordvoerder Migom.