Sprinkhanenplaag teistert Oost-Afrika, Somalië roept noodtoestand uit

Niet alleen in Afrika veroorzaken sprinkhanen overlast, ook in Pakistan is dat momenteel het geval. Ook daar is de noodtoestand uitgeroepen. Ook al ligt Pakistan mijlenver van bovengenoemde Afrikaanse landen, het gaat wel degelijk om dezelfde plaag. De zwermen ontstonden twee jaar geleden in Saudi-Arabië, verplaatsten zich vandaar naar India en Pakistan en naar Ethiopië, Somalië en Kenia.