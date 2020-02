Twee politiehonden dood na zwaar ongeval in Knokke-Heist

In Knokke-Heist, in West-Vlaanderen, is vanmorgen een zwaar verkeersongeval gebeurd met een wagen van de lokale politie. Die was opgeroepen voor een interventie maar werd onderweg aangereden door een andere auto. Daarbij raakten in totaal vijf mensen gewond, onder hen twee agenten. Twee politiehonden overleefden het ongeval niet.