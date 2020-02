De Vlaamse overheid heeft 3,3 miljoen euro uitgetrokken om de komende jaren 10.000 hectare bos te planten. Maar ook het Jane Goodall Instituut België en energieproducent Luminus doen een grote inspanning. Zij organiseerden een boomplant-actie op drie plaatsen in ons land. Er werden 18.000 bomen geplant: in Hoeselt (in Limburg), Waasmunster (Oost-Vlaanderen) en Tinlot (in Luik).