"Forest in one day": vrijwilligers planten 18.000 bomen tijdens grote actie op drie plaatsen in België

In Vlaanderen alleen al moet er de komende jaren 10.000 hectare bos bijkomen. De Vlaamse overheid heeft daar 3,3 miljoen euro voor uitgetrokken, maar daar hebben twee andere geldschieters niet op gewacht. Ze organiseren dit weekend een grote boomplantactie op drie plaatsen in ons land. Tegelijk sponsorden ze de aanplant van 1,2 miljoen nieuwe bomen in Afrika, waar bomen nog meer impact hebben op milieu en klimaat dan bij ons. "Het Journaal" trok naar de vrijwilligersactie in Hoeselt.