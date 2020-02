World Wetlands Day: hoe is het gesteld met de 9 beschermde waterrijke gebieden in België?

Ook in België is het belang voor de biodiversiteit groot: "Er leven veel soorten in onze zoetwatergebieden, zoals snoeken, tandkarpers en baarzen, maar ook amfibieën, kikkers, padden en vogels natuurlijk, zoals futen en reigers. En ten slotte, misschien wel de mooiste soorten, otters en bevers", zegt Koen Stuyck van WWF België.

Die Belgische gebieden verdienen dus bescherming, en het goede nieuws is dat het er relatief goed mee gaat, zegt Stuyck: "Onze waterrijke gebieden doen het stilaan beter, maar we komen van erg ver. Het goede nieuws is dat bepaalde soorten terugkomen, zoals de otter die onlangs is gespot in het Benedenscheldebekken. Maar tegelijk is er nog werk aan de winkel: 60 procent van alle waterrijke gebieden in Europa zijn nog in heel slechte staat."