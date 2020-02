520 banen weg na faillissement CG Power Systems: "Na 32 jaar voor de eerste keer solliciteren"

Aan de poort van CG Power Systems in Mechelen druppelt het personeel binnen. "Ik kom mijn C4 halen. En mijn gerief terugbrengen: mijn laptop en mijn fiets," zegt Daniël. Hij heeft 32 jaar voor het bedrijf gewerkt en gaat nu op zoek naar iets anders. "Ik kan niet wachten tot er misschien toch een overnemer gevonden is. Ik zal wel outplacement moeten volgen om te leren solliciteren. Dat heb ik in 32 jaar nooit gedaan, ik heb nog nooit een cv opgesteld."

Zijn collega Abdelkader komt ook aan met de fiets. Ook die gaat terug naar het bedrijf. "Dat is mijn leasingfiets, ik kwam daarmee elke dag naar hier. We hebben het wel zien aankomen. Maar ik kon het gisteren niet geloven. Het ging hier altijd met ups en downs maar de laatste tijd waren we toch goed bezig. Het is spijtig."