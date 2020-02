Het aandeel van de Ieperse weefmachinebouwer Picanol wordt weer verhandeld op de beurs in Brussel

In samenspraak met beurswaakhond FSMA zal de handel in het aandeel van Picanol om 9 uur worden hervat. Woordvoerder Frederik Dryhoel: "Het aandeel is geschorst een aantal uur na de cyberaanval op 13 januari. We zijn toch een aantal weken buiten strijd geweest, het aandeel is ook geschorst gebleven in afwachting dat ons bedrijf financiële gegevens moest bekendmaken over de impact van deze aanval."

Het aandeel van Picanol was 65 euro waard toen het geschorst werd. Het is afwachten hoe hoog of laag het aandeel straks weer zal openen.