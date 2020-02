Race naar het Witte Huis: allereerste voorverkiezingen beginnen in Iowa

Over een paar uur begint in de Amerikaanse staat Iowa de allereerste voorverkiezing in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind dit jaar. Democratische kiezers bepalen de komende uren voor het eerst wie voor hen de uitdager moet worden van Donald Trump. En dat belooft behoorlijk spannend te worden. Onze correspondent Björn Soenens trok de afgelopen week rond in Iowa om talloze campagnebijeenkomsten te volgen. Kijk hierboven naar de reportage.