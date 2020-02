N-VA-voorzitter De Wever: "Akkoord met PS theoretisch mogelijk, maar je moet met iedereen een akkoord hebben"

De laatste tijd klinkt hier en daar dat de twee partijen ietsje dichter tot elkaar gekomen zijn. N-VA-voorzitter Bart De Wever acht een akkoord met de PS in theorie nog altijd mogelijk. "Maar daarom is het nog niet zeker dat je met iedereen een akkoord hebt. Je moet een meerderheid kunnen halen en de formatie in België is een driedimensioneel schaakspel geworden."

"De tegenstellingen lopen niet gelijk tussen de partijen, maar ook vooral niet doorheen de taalgrens. De optelsom van dat alles maakt dit land quasi onbestuurbaar", stelt De Wever. Volgens de N-VA-voorzitter zijn er wel raakvlakken met de PS, "maar die zijn dan weer breekpunten voor anderen". Een akkoord met de PS zou dus moeten kunnen, is de conclusie, maar de vraag is of de andere partijen daar genoeg van hun eigen standpunten in zullen terugvinden.

Ook De Wevers partijgenoot en ex-informateur Geert Bourgeois (N-VA) ziet wat beweging. Op het einde van zijn opdracht gaf hij zelf nog aan dat een regering met de N-VA en de PS onmogelijk was. Vanmorgen voor het partijbureau klonk het zo: "Panta rhei zegt men in het Grieks, alles beweegt. Dat was de situatie toen, ondertussen is er heel veel gesproken en onderhandeld en weet de partij ook waar het op aankomt voor de mogelijke partners. Dus als meneer Coens (tot vrijdag co-informateur, red.) nu een klein beetje licht aan het eind van de tunnel ziet, dan moeten we hopen dat dit ook slaagt."



Bij de N-VA was men wel verrast door de aanstelling van Geens. "Het was toch wel heel onverwacht", stelt Bourgeois. De Wever geeft toe dat hij "met gepoetste schoenen" klaarstond om naar het koninklijk paleis te trekken. "Ik had het ook niet onlogisch gevonden, want eigenlijk zijn wij nog nooit echt aan zet geweest. Maar het is nu anders, we draaien de bladzijde om en werken verder."