BBC bezoekt Gent om te weten hoe circulatieplan werkt en waarom het een voorbeeld kan zijn voor Birmingham

Eén van de voornaamste vragen waar BBC een antwoord op probeerde te vinden, is of Gent nog wel bereikbaar is. “Het is een feit dat er in de aanloop naar de invoering van het circulatieplan in april 2017 heel fel is geponeerd door tegenstanders, en door de media, dat Gent onbereikbaar zou (kunnen) worden. Dat leeft tot op vandaag verder, zeker buiten Gent, hoewel het in essentie niet klopt. Je kan in Gent nog overal met de auto raken maar je moet er vaak een andere, langere weg voor nemen. En het helpt als je de weg goed kent", legt Ward uit aan Kathryn.

"Heel wat mensen voor wie de stad wat minder vertrouwd is, blijven mogelijks écht weg omdat ze geloven niet meer overal te raken. Het is een beetje een ‘selffulfilling prophecy’ geworden. In 2018, bij de gemeenteraadsverkiezing, heeft de oppositie ook fel ingezet op die bereikbaarheid. Zonder veel succes want Groen, de drijvende partij achter het plan, kon toen een mooi resultaat neerzetten en overvleugelde zelfs kartelpartner SP.A”, vertelt Schouppe nog.