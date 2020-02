Chinese beurs krijgt klappen bij opening na coronavirus, in Hongkong staakt ziekenhuispersoneel

In Hubei bevindt zich de miljoenenstad Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Van de 360 doden vielen er 350 in deze regio. De tien andere slachtoffers vielen in andere delen van China.



Buiten China viel tot nu toe één dode, een Chinees die naar de Filipijnen was afgereisd. Het totaal aantal ziektegevallen buiten China staat op 184, de meeste daarvan (twintig) in Japan. In Duitsland testten tien mensen positief en in Frankrijk een zestal.