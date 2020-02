Kinrooi wil inwoners inzetten voor reanimaties

In de provincie Antwerpen is er al een proef geweest, maar burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V) wil het systeem in heel Vlaanderen uitrollen. Met één toestel op 550 inwoners is Kinrooi de "meest hartveilige gemeente van België".

"Als je als burgerhulpverlener geregistreerd staat, betekent dat dat je gecontacteerd kan worden bij een hartfalen in je omgeving", vertelt Brouns. "De 112 krijgt dan zicht op de dichtstbijzijnde burgerhulpverleners. Die worden dan via een app gecontacteerd met de vraag om snel ter plaatste te gaan en de eerste zorgen toe te dienen in afwachting van de hulpdiensten."

Uit de resultaten in Nederland blijkt dat de inzet van die burgerhulpverleners ertoe heeft geleid dat de overlevingskans drie keer groter is dan in België.