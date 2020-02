Oorlogsepos "1917" is dé grote winnaar van de BAFTA's, topfavoriet "Joker" en "The Irishman" omvergeblazen

In de categorie beste film haalde "1917" het van "Joker" (van regisseur Todd Phillips), "The Irishman" (Martin Scorsese), "Once upon a time in Hollywood" (Quentin Tarantino) en "Parasite" (Bong Joon Ho). De regisseurs van die vijf films waren ook genomineerd voor de categorie beste regisseur. "Parasite" won wél twee prijzen, voor beste scenario en beste film in een buitenlandse taal.