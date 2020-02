Dief op heterdaad betrapt en opgesloten in de kerk van Ertvelde dankzij camera's

De kerken in de regio zijn altijd open, dus iedereen kan er binnen en buiten. Daarom heeft de kerkfabriek beslist om overal camera's op te hangen. "In de kerk van Ertvelde hangen er tien en ook in de kerk van Kluizen zijn recent vier camera's opgehangen. Ze geven zeer scherpe beelden en door een bewegingssensor filmen ze zodra er iets aan het gebeuren is in de kerk", beklemtoont Van De Velde. Alle leden van de kerkfabriek kunnen de beelden ook raadplegen op hun computer of smartphone. Het is nog niet duidelijk of er afgelopen zaterdag iets gestolen is.