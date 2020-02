Jongerencafé in Eeklo moet twee weekends dicht na aanhoudende overlast

Burgemeester Luc Vandevelde heeft klachten binnengekregen over wildplassers en brievenbussen die kapotgemaakt werden in de buurt van het café. Hij heeft daarom beslist dat het deze maand twee weekends preventief moet sluiten. "Het is een signaal dat we geven. We willen dat buurtbewoners opnieuw rustig kunnen slapen. De uitbaters hebben al inspanningen geleverd, maar voorlopig zonder resultaat. Dus moeten we als stad optreden. "

Het eerste sluitingsweekend is van vrijdagmiddag 14 tot en met maandagmiddag 17 februari, het tweede weekend is van vrijdagmiddag 21 tot en met maandagmiddag 24 februari.

Na de twee sluitingsweekends volgt er een evaluatie.