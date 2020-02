Europese Volkspartij verlengt schorsing van de partij van de Hongaarse premier Orban

De schorsing betekent concreet dat Fidesz uitgesloten wordt van alle EVP-bijeenkomsten en niet zal kunnen meedingen naar politieke posten in de partij. De twaalf verkozenen van Fidesz daarentegen zetelen wel nog steeds in de EVP-fractie in het Europees Parlement. Die fractie is met 182 van de 700 zetels de grootste in het halfrond.