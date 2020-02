Ex-Special Forces Stijn Swijns over "Kamp Waes": "We hebben Special Forces in een beter daglicht gezet"

Ondertussen is Stijn volop bezig met zijn eigen project "Mission me", jeugdkampen voor kleine Special Forces-fans. “In onze jeugdkampen willen we jongeren vooral begeleiden. We willen ervoor zorgen dat ze ontdekken wat ze in de toekomst willen bereiken”, zegt Stijn. Stijn kon zelf zijn draai niet zo goed vinden in het schoolsysteem in België. Dat is dan ook een van de redenen waarom hij bij Defensie terecht is gekomen. “Daarom wil ik nu andere jongeren helpen.”

Het team van Mission Me zal uit vier personen bestaan, waaronder hijzelf. Daarnaast zal er ook een psychologe, een ex-operator en een strateeg meewerken aan het kamp.