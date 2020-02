Geen heruitzendingen meer van televisieprogramma's met acteur Guy Van Sande

Bij VTM worden afleveringen geschrapt van de politieserie Aspe, die in de namiddag heruitgezonden wordt. En de serie Zone Stad, waarin Van Sande de hoofdrol speelt, is helemaal verwijderd van hun online platform. Op VRT heeft Ketnet onlangs besloten de afleveringen van Spring met Van Sande nooit meer uit te zenden.

Reactie Child Focus

Child Focus reageert tevreden op de beslissing van zowel VRT als VTM. "Het getuigt van diep respect voor de slachtoffers van kindermisbruik in het algemeen", zegt CEO Heidi De Pauw. "Ook voor de slachtoffers die aanwezig zijn in het beeldmateriaal dat bij Guy Van Sande gevonden is, zou het heel confronterend zijn dat hij nu nog op tv komt, hoewel hij veroordeeld is."