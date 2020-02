Gehavend vliegtuig van Air Canada maakt succesvolle noodlanding in Madrid

Een vliegtuig van Air Canada met 128 passagiers aan boord heeft "zonder problemen" een noodlanding gemaakt op de luchthaven van Madrid. Dat meldt Enaire, de Spaanse luchtvaartautoriteit, op Twitter.

De Boeing 767-300 was in de namiddag, rond 14.30 uur, opgestegen vanop de luchthaven van Madrid. Voor het mocht landen, wat uiteindelijk gebeurde om 19.10 uur, moest het toestel boven de regio Madrid blijven vliegen. Een noodlanding met zo min mogelijk kerosine aan boord is veiliger.

"Vlucht AC837 van Air Canada, dat vloog tussen Madrid en Toronto, had vlak na het opstijgen een motorprobleem. Ook sprong er een band bij het opstijgen, een van de tien banden die dit type vliegtuig heeft", zei een woordvoerster van de Canadese luchtvaartmaatschappij vlak voor de landing. Om die redenen besliste het vliegtuig om rechtsomkeer te maken.

Op de luchthaven Madrid Barajas Adolfo Suárez waren voorbereidingen getroffen. Een F-18 van het Spaanse leger was ook al tot bij het vliegtuig gevlogen om "na te gaan of het landingsgestel nog in goede staat is", aldus het ministerie van Defensie.

De Madrileense luchthaven was maandag al in het nieuws omdat het bijna twee uur dichtging nadat piloten hadden gemeld dat ze drones hadden gezien.