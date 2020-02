Verschillende Antwerpse gemeenten bezorgd over verhoogde huurprijzen sociale woningen

In Schelle is er een voorbeeld van een alleenstaande moeder met twee kinderen met een beperking. Zij moet nu meer dan drie keer zoveel betalen, 750 euro per maand in de plaats van 200.

De gemeenten kunnen er zelf niets aan veranderen. Ze hebben wel aan de bevoegde Vlaamse minister Matthias Diependaele gevraagd om de huurprijzen opnieuw te bekijken. Hij heeft laten weten dat hij rekening zal houden met de bezorgdheden van de gemeenten en de OCMW's, zeker als het gaat over mensen met een handicap die een vervangingsinkomen krijgen.