Spelers gratis drankje geven na de match? 85 sportclubs die btw niet aangeven krijgen boete van fiscus

Het is bij veel sportclubs een traditie: na een match krijgen alle spelers een gratis drankbonnetje. Maar wat veel clubs blijkbaar vergeten, is om achteraf btw te betalen op de drankjes die ze gratis hebben uitgedeeld. Een praktijk die de fiscus nu wil bestraffen.

"Wanneer de drank wordt aangekocht, wordt er btw afgetrokken. Als die drank dan gratis wordt weggegeven en dus nooit wordt verkocht, moet die btw uiteraard worden teruggestort", aldus Francis Adyns van de federale overheidsdienst Financiën in De Ochtend op Radio 1.

Volgens Adyns weten clubs dat maar al te goed: "Vijf jaar geleden is er een informatieronde geweest en hebben we iedereen duidelijk geïnformeerd over de verplichtingen. Wie die regels niet respecteert, wordt dus gesanctioneerd: clubs moeten de btw terugstorten, verhoogd met een boete van 10 tot 20 procent."