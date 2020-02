Hasselt wordt thuisbasis van Red Wolves en Black Arrows: "We hopen handbal hiermee een extra impuls te geven"

De stad Hasselt en de Koninklijke Belgische Handbalfederatie hebben voor de komende drie jaar een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daardoor worden alle topmatchen van de Red Wolves - de nationale herenploeg - en de Black Arrows - de dames - in de Alverbergsporthal gespeeld. In januari had de interland België-Cyprus daar al plaats. En ook zullen de handbaldames en -heren er vanaf dit jaar tot 2022 hun bekerfinales betwisten.