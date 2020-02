Hoeselt plant in 1 dag bos van 6 voetbalvelden groot

Voor veel mensen was het trouwens meteen een uitstap met de hele familie. "Wij zijn hier op aanraden van een collega die hier ook aan meewerkt", vertelt Annika De Graaf uit Mol. "En omdat ze bij ons in de straat een bos aan het omkappen zijn om een huis te bouwen. We wisten dat er hier een bos werd gezet, dus ik zei tegen de kindjes: "Kijk eigenlijk is het wel fijn dat we ergens anders bomen gaan planten omdat we weten dat er daar een bos verdwijnt." We vinden het ook belangrijk om met de kinderen regelmatig de bossen in te gaan."

Tegen 2030 wil minister Demir in heel Vlaanderen 10.000 hectare nieuw bos. Ze trekt daarvoor 3,3 miljoen euro uit.