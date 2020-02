Coronavirus: Johan uit Strombeek terug uit China, en meteen naar het ziekenhuis: "Ik mag niet naar huis"

Ondertussen wacht Johan op de uitslag van de test die vanmorgen in het ziekenhuis is afgenomen. "Ze noemen dat een neusswabje en dat gaat naar het labo. Vanavond of morgenvroeg weten we dan of we al dan niet drager zijn van het virus. Zolang we dat niet weten, moeten we op de kamer blijven. Als het negatief zou zijn, mogen we wel op de quarantaine-gang met een mondmasker." Maar Johan weet niet hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven: "Volksgezondheid heeft gezegd dat we 14 dagen moeten blijven, maar ik hoorde dat het misschien ingekort kan worden als alles goed gaat. Maar ik ga ervan uit dat het twee weken worden."