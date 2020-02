Zeger uit "Kamp Waes" is grote held van stotterende kinderen in Vlaanderen: "Nu maakt het minder uit dat ik stotter"

Wat vindt Zeger nu zélf van al die lovende woorden? "Het is fantastisch om te zien dat ik iets kan betekenen in hun jeugd", vertelt hij. "En zó stoer dat zo'n jongen in de klas over stotteren durft praten. Als ze mij hadden gevraagd om daarover te praten voor mijn medestudenten, had ik dat nooit gedaan. Ik wou dat toen nog verborgen houden."