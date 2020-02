Kerstverlichting in Deinze blijft nog even hangen

Op vele plaatsen ligt de kerstverlichting terug op zolder maar in Deinze laten ze die met opzet wat langer hangen. “Zo breng je meer sfeer in de stad en is het een extra reden om nog eens naar Deinze te komen”, legt burgemeester Jan Vermeulen uit. “De dagen zijn al zo donker maar zo zorgen we voor meer sfeer en gezelligheid in de stad."

Wie die sfeerverlichting nog wil zien moet snel zijn want deze week wordt ze dan toch weggehaald. En voor wie zich afvraagt of dat allemaal niet veel elektriciteit verbruikt: “Het zijn allemaal LED-lampjes die weinig verbruiken."