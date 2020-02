Eerste kinderen van asielzoekers aangekomen in Koksijdse scholen

De eerste groep is afkomstig uit 10 verschillende landen verspreid over 4 continenten, gaande van Venezuela over Eritrea tot Afghanistan. De gemeentelijke basisschool van Koksijde kreeg vandaag twee kleuters en twee kinderen die naar de lagere school gaan. De vier komen uit Eritrea. "Dat wordt geen probleem", glimlacht directeur Carine Tegethoff, "we zijn dat al gewoon. We hebben intussen al kinderen uit Rusland, Afghanistan, Syrië en verschillende Afrikaanse landen." De kindergemeenteraad zorgde alvast voor een warme ontvangst. Ze toonden een eerste, belangrijk Nederlands woord aan de nieuwe klasgenootjes: welkom.