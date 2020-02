Hoge prijzen, onaangepaste wagens: Kom op tegen Kanker wil problemen met ziekenvervoer in kaart brengen

Kom op tegen Kanker krijgt via de Kankerlijn veel vragen en klachten over dat ziekenvervoer. "Het gaat onder meer over de kostprijs van dat vervoer", zegt de directeur van Kom op tegen Kanker Marc Michils. "Sommige zieken­fondsen komen via een aanvullende verzekering tegemoet in de kosten, maar die tussenkomsten durven wel eens te verschillen. Patiënten moeten soms ook heel hoge bedragen uit eigen zak betalen, omdat ze naar verschillende ziekenhuizen vervoerd moeten worden."