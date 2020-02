Leuven legt wegdek Bondgenotenlaan opnieuw aan voor WK wielrennen in 2021

"Er zijn in de Bondgenotenlaan verzakkingen die moeten weggewerkt worden. Uit onderzoek blijkt echter dat ook de onderfundering slecht is. Om te vermijden dat die verzakkingen er over een jaar opnieuw zijn, hebben we beslist ook de onderfundering opnieuw aan te leggen", aldus Dirk Vansina (CD&V), als Leuvens schepen bevoegd voor openbare werken.

De werken zullen vijf weken duren en normaliter eind maart afgerond kunnen worden. Tijdens deze werken worden ook de twee bushaltes in het midden van de Bondgenotenlaan aangepakt. "We gaan de stoepen uitbreiden tot op het niveau van de rest van de Bondgenotenlaan hetgeen meer comfort zal scheppen voor zowel wachtenden als passanten", aldus Vansina.