Kunnen Polen en Frankrijk na bezoek van Franse president Macron weer met een schone lei beginnen?

Het bezoek van Macron komt daags na de brexit, die Macron "een historisch alarmsignaal" noemde. Nu het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten is Polen gestegen in de rangorde van lidstaten als we kijken naar bevolkingsaantal en grootte van de economie. De Poolse president Andrzej Duda is blij met het bezoek van Macron vlak na de brexit: "Dit laat zien dat hij geïnteresseerd is in ons deel van de Unie. We kunnen bespreken hoe de Unie zich zal ontwikkelen en wat haar nieuwe vorm zal zijn."