Brusselse openbaarvervoersmaatschappij zoekt 900 nieuwe medewerkers

Bij de nieuwe voertuigen die de MIVB inzet, wordt meestal gebruikgemaakt van nieuwe technologieën. En dus is de MIVB ook op zoek naar 68 nieuwe collega's om die voertuigen te onderhouden, vertelt Ann Van hamme van de MIVB: "Er zijn speciale technische profielen nodig voor die nieuwe voertuigen. Ook moeten we het bestaande personeel bijscholen. Dat is nodig voor het onderhoud van bijvoorbeeld de hybride bussen en de elektrische voertuigen die we in gebruik nemen."