JeSuis(Pas)Mila, of hoe een Frans meisje van 16 de discussie over islam en intolerantie op scherp zet 

In Frankrijk is een internetfilmpje van een zestienjarige op Instagram uitgedraaid op een politieke rel. Mila kreeg massa's internethaat over zich heen en is met de dood bedreigd, nadat ze beledigende dingen had gezegd over de islam. De minister wist niet goed hoe te reageren, de maatschappij reageert verdeeld. #JeSuis(Pas)Mila: hoe ver kan (in)tolerantie gaan?