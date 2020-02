Minister van Buitenlandse Zaken Goffin brengt bezoek aan Iraaks Koerdistan

Er is al een diplomaat naar Irak gestuurd met doorgangsbewijzen voor de kinderen, maar een ontmoeting met de kinderen in Syrië is nog niet gelukt. Belgische militairen - die nodig zijn om het diplomatiek personeel te beveiligen - mogen niet op Syrisch grondgebied. De Syrisch-Koerdische autoriteiten willen de ontmoeting met de kinderen echter enkel organiseren in Syrië zelf.