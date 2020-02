KU Leuven- eredoctoraten: Nasrin Sotoudeh mag er niet bij zijn en dat moeten we blijven aanklagen

Is het een bewuste keuze om dat over te doen? Ja en neen. Neen, omdat de eredoctores uit een waaier van mogelijke kandidaten gekozen zijn, mannen en vrouwen. Ze excelleren alle vijf in de vergelijking op wetenschappelijke verdienste of sociaal engagement. Geen haasje over. Ja, omdat we vrouwelijke boegbeelden op de voorgrond willen plaatsen. De academie kan dat nog altijd goed gebruiken.

Vier van de vijf vrouwen combineren academische excellentie met een maatschappelijke pioniersrol. Kimberlé Crenshaw leert ons dat discriminatie veelal voortvloeit uit meer dan één kwetsbaarheid, zoals de combinatie van ras en gender. Maar ze is ook burgerrechtenactiviste. Mae Jemison is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in de ruimte. Maar ze sleutelt tevens aan de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Liv Hatle verrichtte baanbrekend werk in de cardiologie met meerdere toepassingen van de Dopplertechniek (red.: een techniek die gebruikmaakt van ultrasone golven of geluidsgolven om aandoeningen van de bloedvaten te onderzoeken). Ze is 84. Lang geleden brak ze de baan voor vele vrouwen na haar. Valérie Masson-Delmotte is één van de meest invloedrijke paleoklimatologen (red.: de studie van het klimaat met behulp van gegevens die in de bodem zijn opgeslagen). Maar ook een drijvende kracht achter de klimaatverdragen.