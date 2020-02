Dreigt u in te dommelen achter het stuur? Alleen koffie en een dutje helpen, de rest is onzin

"Late rit? Enkel koffie en powernap houden je wakker." Dat staat te lezen op de nieuwe affiches die de Vlaamse Stichting Verkeerskunde langs de wegen liet plaatsen. De campagne komt er na een onderzoek bij chauffeurs die 's nachts onderweg zijn.

In de afgelopen maand december liet de VSV zo'n 380 bestuurders die tussen 22u en 2u onderweg waren een speekseltest afleggen die hun melatonine-gehalte bepaalt. "Melatonine is een hormoon dat ons waak-slaapritme regelt en dat aangeeft wanneer we moeten gaan slapen," zegt Werner De Dobbeleer van de VSV. "Bij een derde van de geteste bestuurders bleek die melatonine aan te geven dat hun biologische nacht begonnen was en dat ze dus een risico namen door nog te rijden."