NMBS wil ruimtes onder sporen bij Brussel-Zuid openstellen voor het publiek

De stationswijk staat sowieso voor grote veranderingen. Op de Fonsnylaan wil de NMBS een nieuwe hoofdzetel van circa 80.000 vierkante meter bouwen. De selectie van een projectontwikkelaar is bezig. Die zou het gebouw moeten optrekken in ruil voor andere NMBS-gronden en -gebouwen in de buurt, waar hij dan woningen en/of kantoren kan bouwen.

"Het is een kans die door alle partijen moet worden gegrepen. De oorspronkelijke functie van de ruimtes is niet duidelijk. Het zijn mooie ruimtes die goed gebruikt kunnen worden. Daar zijn blijkbaar ooit feesten georganiseerd. Waarom daar niet opnieuw gebruik van maken en er een ontmoetingsplek voor de mensen van te maken?", zegt Joeri Januarius van het expertisecentrum voor industrieel erfgoed Etwie in "De wereld vandaag" op Radio 1.