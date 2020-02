Europese Unie en Verenigd Koninkrijk willen beide "ambitieus" handelsakkoord, maar onder andere voorwaarden

Ook de Britse premier Johnson wil een ambitieus handelsakkoord sluiten, "gelijkaardig aan dat tussen de EU en Canada". Dat akkoord laat bijna volledig tariefvrije handel in goederen toe, al zijn er wel grenscontroles. Maar de Britse regering is niet bereid om daarvoor zomaar alle Europese regels en standaarden over te nemen.

Johnson wil zich daar niet op voorhand op vastpinnen. "Het Verenigd Koninkrijk zou niet verplicht mogen worden om Europese regels te aanvaarden", zei Johnson tijdens een persconferentie. Al benadrukte hij ook dat het VK niet zomaar alle regels op de schop zal doen. "We hebben de EU niet verlaten om de Europese normen te ondermijnen. We zullen geen dumping organiseren. Het VK zal de hoogste normen handhaven en misschien zelfs betere dan die van de EU."

Ook wat de visserij betreft, wil Johnson niet zomaar in de pas lopen. "Een akkoord over de visserij moet respecteren dat het Verenigd Koninkrijk een onafhankelijke kuststaat is, die zijn eigen wateren controleert", zei hij. De Britse premier denkt eerder aan jaarlijks terugkerende onderhandelingen over de Europese visquota, op basis van het recentste wetenschappelijke onderzoek, "om te verzekeren dat de Britse viswateren in de eerste plaats voor de Britse boten zijn".