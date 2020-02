Planeet Frank: onze weerman over wolkbreuken, kurkdroge zomers en Brussel aan de Middellandse Zee

Elke maand zal Frank Deboosere proberen om in deze podcast een antwoord te geven op uw prangende vragen over weer en klimaat. Als het klimaat opwarmt, krijgen we hier dan hetzelfde weer als in het zuiden van Frankrijk? En waarom zou dat erg zijn? Warmt het overal ter wereld evenveel op of is het op de ene plek erger dan op de andere? En weten we eigenlijk of het nu meer of minder regent dan vroeger? Dat zijn de vragen waarop Frank deze maand een antwoord zoekt.

