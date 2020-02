Podvis: Na twee jaar turbulentie, waar vliegt Brussels Airlines heen?

In deze Podvis blikt Riadh Bahri, onze luchtvaartjournalist, terug op de voorbije twee jaar. Op 5 februari 2018 werd het Belgische management van Brussels Airlines, bedankt voor bewezen diensten en nam een Duitse CEO, Christina Foerster, het roer over. Het waren twee turbulente jaren: met stakingen bij de piloten, problemen met luchtverkeersleider Skeyes en bagage-afhandelaar Swissport en als klap op de vuurpijl, het faillissement van reisorganisatie Thomas Cook - een belangrijke partner van Brussels Airlines - in de herfst van vorig jaar.

Hoe ziet de toekomst er nu uit voor Brussels Airlines? Wat zijn de uitdagingen? En waar ligt de oorsprong van de huidige situatie? Riadh Bahri en Christine Van Tichel gaan op zoek naar antwoorden bij CEO Dieter Vranckx, vakbondsman Filip Lemberechts en luchtvaartjournalist Steven Decraene.