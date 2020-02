Getest: parkeren op de randparking in Gent en met het pendelbusje naar het centrum

“Nu de lage emissiezone er is, zijn er meer mensen die er gebruik van maken”, beaamt de buschauffeur. En ook de passagiers stemmen in: “Ik mag met mijn wagen de stad niet meer in, en de wagen van mijn man is ook afgekeurd dus ik kan er echt niet meer in. Het is zalig dat die busjes er zijn. Zo moet ik geen nieuwe auto kopen.”

Andere passagiers mogen de stad nog binnen maar kiezen toch voor het pendelbusje. “Ik heb een benzinewagen en mag de stad nog binnen, maar toch neem ik het busje. Zo zijn er minder auto’s in het centrum, da’s beter”, besluit passagier Marva.

