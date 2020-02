"Rood licht. Dan spelen we toch een spelletje Uno, niet?"

Dylan Kjos, die de video maakte, voegde op nieuwszender WBBH-TV nog toe: "Ze hebben daar hooguit een minuut gezeten. En dan zijn ze als een pijl terug in de auto gekropen, met in het achterhoofd dat het verkeerslicht elk moment op groen kon springen. Maar uiteindelijk moesten we nog bijna een minuut wachten vooraleer dat gebeurde. Ach, eigenlijk willen we het trage verkeer in deze periode van het jaar op een grappige manier aan de kaak stellen, niet meer en niet minder."

De plaatselijke politie was alvast minder geamuseerd: "Intussen zullen velen onder jullie de TikTok-video met de 3 vrienden die Uno spelen al wel gezien hebben. Ook al kan dat amusant lijken, het is het niet. Het is eerder gevaarlijk en het is onwettelijk. Veronderstel dat een autobestuurder op hen ingereden zou zijn. Denk na vooraleer je viraal wil gaan, want je kan er anderen door in gevaar brengen."